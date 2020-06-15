BES fonu istatistikleri
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,13 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,54 ile " Kıymetli Madenler" fonları oldu.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,13 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,54 ile " Kıymetli Madenler" fonları oldu.
BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
|Fon Kategori Adı
|Fon Kategori Endeks Getiri (%)
|Fon Kategori Adet
|Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet
|Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
|Emeklilik Fonları (BES)
|0,13
|264
|200
|64
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|0,09
|55
|27
|28
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|0,31
|2
|2
|0
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|0,50
|29
|29
|0
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|-0,08
|118
|82
|36
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|0,23
|28
|28
|0
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|0,54
|16
|16
|0
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|0,05
|16
|16
|0
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 15.06.2020 02:33 Kaynak: AA
Son Dakika Antalya'nın mavi bayraklı falez plajları pandemi kurallarıyla açıldı 1 Temmuz'da açılacak düğün salonlarında kapasite yarı yarıya düşecek Karslı esnaf, 120 TL yerine 120 bin TL ödeme yapan müşterisinin parasını iade etti Dünyanın en pahalı meyvesi olan Densuke karpuzu, 2 bin dolara satıldı Kooperatif kuran köylüler ürettikleri peynirleri Türkiye'ye satıyor TOKİ Bursa'da 1.249 TL'den başlayan taksitlerle konut satacak AB'den tedarik sorunu itirafı: Şirketler için Türkiye şu anda oldukça cazip Son Dakika: Konut satışları mayısta %44,6 azalarak 50 bin 936 oldu Tamamlayıcı emeklilik sisteminde asgari ücretli emeklilikte 566 lira fazla maaş alacak Son Dakika: Sağlık Bakanlığı 3 bin sözleşmeli personel ve 250 sürekli işçi alımı yapacak Mayıs ayında yabancılar arasında en çok konut İranlılara satıldı Türkiye'nin ürettiği korona ilacını değerlendiren uzman isim, işin ekonomik boyutunu ele aldı: Ciddi bir pazar AVM'ler koronavirüs nedeniyle yeni uygulamaları devreye alıyor Son dakika: Türkiye, İran ile uçuşları 1 Ağustos'ta başlatacak Metro Turizm, borsada işlem görmek için çalışmalara başladı