BES fonu istatistikleri

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,24 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,47 ile "Hisse Senedi" fonları oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,24 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,47 ile "Hisse Senedi" fonları oldu. Ebru Polat, İsmail YK'nin "Bomba Bomba" şarkısında dans ederken kendinden geçti Arazi anlaşmazlığı kavgasında polis memuru hayatını kaybetti Son Dakika: Türkiye'de 29 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 18 kişi hayatını kaybetti, 1374 yeni vaka tespit edildi

BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori Adı Fon Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Adet Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet Emeklilik Fonları (BES) 0,24 263 227 34 Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları 0,39 55 54 1 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları 0,37 2 1 1 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi 0,47 29 28 1 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar 0,29 117 109 8 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları 0,03 28 19 8 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler -0,01 16 0 15 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası 0,06 16 16 0 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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