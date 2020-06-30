BES fonu istatistikleri

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,19 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,09 ile "Hisse Senedi" fonları oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,19 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,09 ile "Hisse Senedi" fonları oldu. Esra Albayrak'la ilgili ahlaksız paylaşıma tepkiler çığ gibi büyüyor! Tüm kesimlerden destek mesajı geldi Fatih Terim'den göndermeli paylaşım: Zorlu geçen bir sezonu adalet arayarak bitiyoruz Bakan Albayrak, eşi ve yeni doğan oğluna ilişkin çirkin paylaşım yapan şüpheli gözaltına alındı

BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori Adı Fon Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Adet Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet Emeklilik Fonları (BES) 0,19 263 223 37 Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları -0,09 55 29 24 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları 0,47 2 2 0 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi 1,09 29 28 1 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar 0,21 117 106 10 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları 0,18 28 26 2 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler 0,35 16 16 0 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası 0,02 16 16 0 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Son Dakika

Esra Albayrak'la ilgili ahlaksız paylaşıma tepkiler çığ gibi büyüyor! Tüm kesimlerden destek mesajı geldi

Alişan, kaza sonrası kasko şirketinden 1 milyon TL aldığı iddialarına yanıt verdi

Eşinin boğazı kesilen gelin cinayet gününü anlattı: Bir anda ortalık karıştı

Son Dakika: Türkiye'den ABD'nin S-400'leri alma teklifine jet yanıt: Türkiye S-400'ü kullanmak için aldı

Cinnet getiren baba, iki kızını pompalı tüfekle öldürdükten sonra intihar etti

Bakan Albayrak'ın eşi ve yeni doğan oğluna ilişkin çirkin paylaşımlara tepki yağdı

Türkiye, dünyada sadece 7 ülkede üretilebilen x-ray sistemleri ve konteyner tarama sistemleri prototipini üretmeye başladı

Gelin adayı, göğüsleri büyük görünen kız kardeşini nedimelikten kovdu

Dükkanında sigara içmemesi için uyardığı müşteri tarafından vurularak öldürüldü

Son Dakika: Giresun'da kaybolan İkranur'un cansız bedeni bulundu

Organlarının çalındığını düşündüğü oğlunun cansız bedeniyle saatlerce sokakta oturdu

Zorla evlendirilmek üzereyken polis baskınıyla kurtulan kızın gözyaşlarının altından dram çıktı

Ülke tarihinin en büyük operasyonunda dehşet verici kareler! Kılıç, tüfek ne ararsanız var

Fenerbahçe'nin efsane isimleri Emre Belözoğlu, Alex de Souza ve Volkan Demirel için jübile maçı oynanacak

Fabrikadan çıktığı gibi duran 1997 model Doğan'ı 70 bin liraya satın aldı