BES fonu istatistikleri

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,67 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,49 ile " Kıymetli Madenler" fonları oldu.

BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori Adı Fon Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Adet Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet Emeklilik Fonları (BES) 0,67 263 234 29 Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları 0,50 55 55 0 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları 0,27 2 2 0 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi 0,63 29 28 1 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar 0,47 117 100 17 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları -0,04 28 17 11 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler 1,49 16 16 0 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası 0,03 16 16 0

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)