BES fonu istatistikleri

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,01 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,15 ile "Katılım Fonları" oldu.

BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori Adı Fon Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Adet Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet Emeklilik Fonları (BES) 0,01 262 172 90 Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları 0,05 55 51 4 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları -0,13 2 0 2 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi -0,22 29 7 22 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar -0,05 116 57 59 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları 0,15 28 25 3 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler 0,07 16 16 0 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası 0,03 16 16 0 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

BİM'den hileli bal açıklaması: Üretici firma ile ilişkimizi sonlandırdık

Son Dakika: Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal: Zatürre aşısı koronavirüse karşı korumaz

Son Dakika! İlk koronavirüs aşısı için öncelik 1200 sağlıkçıya verilecek

Merakla beklenen Playstation 5, kasımda satışa sunulacak

Sahilde çöp topladığı esnada alüminyum folyoya sarılı beyin buldu

Deniz Akkaya, canlı yayında kavga ettiği Selin Ciğerci'nin yıllar önceki müstehcen videosunu paylaştı

Türkiye yılın ilk 8 ayında bal ihracatından 16,5 milyon dolar kazandı

Jandarma güçleri şaşırdı kaldı: Kumar oynamak için tarla ortasına çadır kurdular