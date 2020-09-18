BES fonu istatistikleri

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,26 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,29 ile "Hisse Senedi" fonları oldu.

BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori Adı Fon Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Adet Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet Emeklilik Fonları (BES) -0,26 262 143 117 Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları -0,04 55 24 30 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları 0,15 2 2 0 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi 0,29 29 28 1 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar -0,33 116 55 61 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları 0,06 28 18 9 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler -0,61 16 0 16 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası 0,02 16 16 0 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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