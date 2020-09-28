BES fonu istatistikleri

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,24 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,06 ile "Karma & Esnek Fonlar" oldu.

BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori Adı Fon Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Adet Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet Emeklilik Fonları (BES) 0,24 262 200 62 Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları 0,15 55 30 25 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları 0,04 2 1 1 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi 0,43 29 27 2 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar 1,06 116 104 12 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları 0,10 28 22 6 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler -0,94 16 0 16 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası 0,09 16 16 0 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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