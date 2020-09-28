BES fonu istatistikleri

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,24 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,06 ile "Karma & Esnek Fonlar" oldu.
BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
|Fon Kategori Adı
|Fon Kategori Endeks Getiri (%)
|Fon Kategori Adet
|Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet
|Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
|Emeklilik Fonları (BES)
|0,24
|262
|200
|62
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|0,15
|55
|30
|25
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|0,04
|2
|1
|1
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|0,43
|29
|27
|2
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|1,06
|116
|104
|12
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|0,10
|28
|22
|6
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|-0,94
|16
|0
|16
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|0,09
|16
|16
|0
Haber Yayın Tarihi: 28.09.2020 15:15 - Kaynak: AA
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