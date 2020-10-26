BES fonu istatistikleri - Son Dakika

BES fonu istatistikleri

26.10.2020 14:49
BES fonu istatistikleri, System.String[]

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,33 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,06 ile "Kıymetli Madenler" fonları oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,33 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,06 ile "Kıymetli Madenler" fonları oldu.

BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori Adı Fon Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Adet Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Emeklilik Fonları (BES) 0,33 262 126 132
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları 0,84 55 29 26
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları 0,19 2 2 0
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi -0,20 29 3 26
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar -0,38 116 45 68
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları 0,11 28 15 12
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler 1,06 16 16 0
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası 0,08 16 16 0
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi BES fonu istatistikleri - Son Dakika Ekonomi

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