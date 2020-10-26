BES fonu istatistikleri

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,33 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,06 ile "Kıymetli Madenler" fonları oldu.

BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori Adı Fon Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Adet Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet Emeklilik Fonları (BES) 0,33 262 126 132 Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları 0,84 55 29 26 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları 0,19 2 2 0 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi -0,20 29 3 26 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar -0,38 116 45 68 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları 0,11 28 15 12 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler 1,06 16 16 0 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası 0,08 16 16 0 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Son dakika! Çağlayan Adliyesi'nde falçatayla kendine zarar veren şahsa polis müdahale etti

Şevval Şahin'e destek olmak isteyen Şeyma Subaşı'nın "Kıskanç milletiz" sözleri tepki çekti

Otların arasında uyuyan alkollü şahsı fark etmediler, üzerine kepçeyle toprak attılar

Mecidiyeköy-Mahmutbey metrosunda seferler 28 Ekim'de başlıyor

Yerli otomobilin bataryası rakiplerine göre daha uzun menzil sağlayacak

Aslı Hünel ve Saruhan Hünel'in babaları koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Nevşehir'de otobüste genç kıza cinsel saldırıda bulunan şahıs şoför tarafından yakalandı

Kim Milyoner Olmak İster'den 125 bin TL kazanan Hikmet Karakurt, kardeşine verdiği sözü tuttu