BES fonu istatistikleri - Son Dakika

BES fonu istatistikleri

06.11.2020 14:19
BES fonu istatistikleri, System.String[]

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,78 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,28 ile "Kıymetli Madenler" fonları oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,78 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,28 ile "Kıymetli Madenler" fonları oldu.

BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori Adı Fon Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Adet Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Emeklilik Fonları (BES) 0,78 262 255 6
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları 0,96 55 50 5
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları 0,69 2 2 0
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi 1,02 29 29 0
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar 0,46 116 116 0
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları 0,21 28 26 1
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler 1,28 16 16 0
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası 0,03 16 16 0
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Fon Sepeti Fonları, Katılım Fonları, BES FONLARI, Emekli, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi BES fonu istatistikleri - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Son dakika! Fabrikada süt banyosu yapan ve o anları kayda alan kişi tutuklandı Rahmetli Murat Göğebakan'ın eski eşi Sema Bekmez hayatını kaybetti Son Dakika! Rekabet Kurumu, elektronik pazar yeri Sahibinden.com için soruşturma başlattı Hayatını kaybeden Timur Selçuk'un eşi Handan Selçuk'tan yürek yakan açıklama: Sabaha karşı ölü bulduk Yusuf Yazıcı, 5 yılda lise turnuvasından Avrupa futbolunun zirvesine çıktı Balıkçıların ağına takılan insan boyunda balık görenleri şaşırtıyor Koronavirüsü dize getiren ülkede vatandaşlar tıka basa dolu tribünde maç izledi Evliliklerini kurtarma bahanesiyle kadınları taciz eden sözde hoca: Kadını taciz etmedim, o beni taciz etti
Yükselişini sürdüren dolar ve euroda yeni zirve görüldü Yükselişini sürdüren dolar ve euroda yeni zirve görüldü         
14:35
Trump'ın oğlundan babasına topyekün savaş çağrısı: Bu pisliği temizlemenin zamanı geldi Trump'ın oğlundan babasına topyekün savaş çağrısı: Bu pisliği temizlemenin zamanı geldi         
14:19
İzmir'de hasarlı bina NTV muhabiri anons geçtiği sırada yıkıldı İzmir'de hasarlı bina NTV muhabiri anons geçtiği sırada yıkıldı         
14:06
Twitter ve Facebook, Trump'a savaş açtı! Paylaşımları engellenince Twitter ve Facebook, Trump'a savaş açtı! Paylaşımları engellenince "Kontrolden çıktı" dedi         
13:40
Kremlin'den Putin açıklaması: Sağlık durumu mükemmel, istifa etmeyecek Kremlin'den Putin açıklaması: Sağlık durumu mükemmel, istifa etmeyecek         
13:13
Son Dakika: F.Bahçe Eski Başkanı Aziz Yıldırım, şike davasından beraat etti Son Dakika: F.Bahçe Eski Başkanı Aziz Yıldırım, şike davasından beraat etti         
12:39
Usta müzisyen Timur Selçuk hayatını kaybetti Usta müzisyen Timur Selçuk hayatını kaybetti         
12:16
2021 yılındaki asgari ücretin belirlenmesi için ilk adım atıldı! Bakan Selçuk'tan açıklama var 2021 yılındaki asgari ücretin belirlenmesi için ilk adım atıldı! Bakan Selçuk'tan açıklama var         
11:48
Yer altı su seviyesinin yükseldiği Adana'da tehlike büyüyor! Binaların taşıyıcı kolonları çürümeye başladı Yer altı su seviyesinin yükseldiği Adana'da tehlike büyüyor! Binaların taşıyıcı kolonları çürümeye başladı         
11:08
İBB ve Fatih zabıtaları birbirine girdi! Kameralar tarafından kaydedilen kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu İBB ve Fatih zabıtaları birbirine girdi! Kameralar tarafından kaydedilen kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu         
11:01
Çılgın Bediş dizisinin Kapıcı Abdül'ü Abdülhamit Danışır, trafikte kitap satarken görüntülendi Çılgın Bediş dizisinin Kapıcı Abdül'ü Abdülhamit Danışır, trafikte kitap satarken görüntülendi         
10:58
Meteoroloji'den tedirgin eden rapor! Son 50 yılın en sıcak ekim ayı yaşandı Meteoroloji'den tedirgin eden rapor! Son 50 yılın en sıcak ekim ayı yaşandı         
10:56
Kardeşiyle birlikte olduğu kocasının mezarı başında cinayet itirafında bulmuştu, ifadesi kan dondurdu Kardeşiyle birlikte olduğu kocasının mezarı başında cinayet itirafında bulmuştu, ifadesi kan dondurdu         
10:52
Fiyatı altınla yarışan kestanenin tanesi 1 liraya satılıyor Fiyatı altınla yarışan kestanenin tanesi 1 liraya satılıyor         
09:46
TRT, TRT, "Azerbaycan sivillere saldırıyor" KJ'sini yazan personelin işine son verdi         
09:33
ABD seçimlerinde son düzlüğe girildi! Georgia'da farkı kapatan Biden, Trump'ın önüne geçti ABD seçimlerinde son düzlüğe girildi! Georgia'da farkı kapatan Biden, Trump'ın önüne geçti         
09:24
Alev Alev dizisindeki gerçek yangın sahnesi izleyicilerden tam not aldı Alev Alev dizisindeki gerçek yangın sahnesi izleyicilerden tam not aldı         
08:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2020 14:51:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: BES fonu istatistikleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei