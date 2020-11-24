BES fonu istatistikleri

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,61 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 2,02 ile "Kıymetli Madenler" fonları oldu.

Fon Kategori Adı Fon Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Adet Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet Emeklilik Fonları (BES) 0,61 262 127 132 Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları 1,02 55 28 26 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları 0,10 2 1 1 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi -0,73 29 4 25 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar -0,23 116 38 78 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları 0,39 28 28 0 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler 2,02 16 16 0 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası 0,00 16 12 2 BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle: BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle: (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Gaziantepli genç, hatalı basım 50 lirayı 50 bin liradan satışa çıkardı

Daireleri gezme bahanesiyle inşaata giren kadın, intihara kalkıştı

İncirlik'te görevli uzman çavuş evinde ölü bulundu

AK Parti kongresinde yumruklu kavga! Polis ekipleri iki grubu zor ayırdı

Berdan Mardini, çocuklarıyla verdiği poza gelen yorumlara kızdı: Bırakın bu yobazlıkları

Aziz Yıldırım'ın korumasının silahından çıkan kurşunla tersane çalışanı öldü

Göztepe, milli takımdan mazeret sunmadan geri dönmeyen Poko'yu takımdan gönderdi

Uludağ'ın Robinson Crusoe'u koronavirüs salgınını aylar sonra dağcıdan öğrenmiş