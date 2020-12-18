BES fonu istatistikleri

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,25 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,49 ile "Hisse Senedi" fonları oldu.

BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori Adı Fon Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Adet Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet Emeklilik Fonları (BES) 0,25 262 230 31 Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları 0,07 55 37 17 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları 0,01 2 2 0 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi 0,49 29 27 2 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar 0,33 116 108 8 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları 0,29 28 26 2 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler 0,29 16 14 2 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası 0,04 16 16 0 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Brezilya Yüksek Mahkemesi'nden ülkeyi karıştıran karar: Koronavirüs aşısı olmayana ceza geliyor

Son Dakika: Süper Lig ve 1. Lig ekiplerinden yayıncı kuruluşa tarihi protesto

Son dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti, dolar tahminini ise düşürdü

Lewandowski en iyi seçildi, geceye Ronaldo'nun bakışları damga vurdu

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı vermişti, koronavirüs meslek hastalığı olarak kabul edildi

Koronalı komşular, tansiyon ölçtürdükleri kadının ölümüne sebep oldukları iddiasıyla yargılanacak

İstanbul'da mezar yeri ücretlerine zam geldi: En pahalısı 37 bin 400 lira

Eşi evini yakıp, kendisi ve kardeşini pompalı tüfekle vurdu: Can korkum var benim