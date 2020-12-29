BES fonu istatistikleri

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,19 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,64 ile "Hisse Senedi" fonları oldu.

Fon Kategori Adı Fon Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Adet Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet Emeklilik Fonları (BES) -0,19 262 200 61 Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları -0,50 55 28 27 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları 0,41 2 2 0 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi 0,64 29 27 2 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar 0,12 116 101 14 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları 0,26 28 26 2 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler -0,70 16 0 16 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası 0,04 16 16 0 BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle: BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle: (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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