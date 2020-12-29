BES fonu istatistikleri

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,19 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,64 ile "Hisse Senedi" fonları oldu.
|Fon Kategori Adı
|Fon Kategori Endeks Getiri (%)
|Fon Kategori Adet
|Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet
|Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
|Emeklilik Fonları (BES)
|-0,19
|262
|200
|61
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|-0,50
|55
|28
|27
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|0,41
|2
|2
|0
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|0,64
|29
|27
|2
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|0,12
|116
|101
|14
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|0,26
|28
|26
|2
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|-0,70
|16
|0
|16
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|0,04
|16
|16
|0
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
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