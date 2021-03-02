BES fonu istatistikleri

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,09 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 3,20 ile "Hisse Senedi" fonları oldu.

BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori Adı Fon Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Adet Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet Emeklilik Fonları (BES) 0,09 265 214 51 Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları -0,22 54 29 25 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları 1,16 5 5 0 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi 3,20 29 28 1 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar 0,90 117 110 7 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları 1,04 28 26 2 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler -2,29 16 0 16 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası 0,05 16 16 0 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Son Dakika! Türkiye'de uygulanan Sinovac aşısının sonuçları belli oldu: Hastaneye yatışı yüzde 100 engelliyor

Son Dakika: Ziraat Bankası, takipteki borcu 1 milyon TL'yi geçmeyen müşterilerine yeni ödeme imkanı sağladı

Üsküdar'da 81 yaşındaki yaşlı adam, bankta otururken tabancayla intihar etti

Adem Büyük'ün eşi Merve Büyük, sosyal medyadaki tepkilere isyan etti

Beş ilde durum vahim! Vaka sayıları bir türlü düşmüyor, 15 günlük sokağa çıkma yasağı dillendirilmeye başlandı

Acun'un yüzünü en çok o güldürdü! Hasan Can Kaya izlenme oranıyla Exxen'i kasıp kavurdu

Meteoroloji'den 5 il için karla karışık yağmur ve kar yağışı uyarısı

Pancar ve şeker üretiminde tüm zamanların rekoru kırıldı