BES fonu istatistikleri

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,32 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,27 ile "Karma & Esnek Fonlar" fonları oldu.
BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
|Fon Kategori Adı
|Fon Kategori Endeks Getiri (%)
|Fon Kategori Adet
|Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet
|Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
|Emeklilik Fonları (BES)
|-0,32
|265
|191
|73
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|-0,61
|54
|29
|25
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|-0,30
|5
|0
|5
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|-0,02
|29
|26
|3
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|0,27
|117
|96
|21
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|0,11
|28
|24
|3
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|-1,37
|16
|0
|16
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|0,14
|16
|16
|0
Kaynak: AA
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