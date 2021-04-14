BES fonu istatistikleri

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,11 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,10 ile "Hisse Senedi Fonları" ve "Karma & Esnek Fonlar" oldu.
BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
|Fon Kategori Adı
|Fon Kategori Endeks Getiri (%)
|Fon Kategori Adet
|Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet
|Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
|Emeklilik Fonları (BES)
|-0,11
|265
|169
|95
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|-0,12
|54
|28
|26
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|-0,13
|5
|0
|5
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|0,10
|29
|23
|6
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|0,10
|117
|84
|33
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|-0,03
|28
|19
|8
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|-0,58
|16
|0
|16
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|0,02
|16
|15
|1
Kaynak: AA
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