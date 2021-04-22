BES fonu istatistikleri

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,07 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,25 ile "Kıymetli Madenler" fonları oldu.

BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori Adı Fon Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Adet Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet Emeklilik Fonları (BES) -0,07 264 74 190 Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları 0,10 54 27 27 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları -0,15 5 0 4 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi -2,11 29 1 28 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar -0,66 116 11 106 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları -0,91 28 3 25 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler 1,25 16 16 0 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası 0,04 16 16 0 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Son Dakika! Polis, 2 milyar dolarlık vurgunun merkezi olan Thodex'in binasında arama yapıyor

Çebi'den rakiplere ve eski başkan Orman'a transfer göndermesi: Ruh oluşturmalısınız, bu iş parayla olmuyor

Tarihi hezimet psikolojilerini bozdu! Sarhoş Ermeni askerler az daha savaş çıkarıyordu

2 milyar dolarlık vurgun yapan Thodex'in kurucusunun Türkiye'den ayrıldığı anların görüntüsü ortaya çıktı

Dünya kayıp denizaltı için seferber oldu! Kötü olansa yalnızca 72 saatlik oksijeni kaldı

Bir ülkeyi karıştıran vahşet! 40 kişiye ait paramparça olmuş cansız bedenler bulundu

3 günlük kapanma bu akşam başlıyor! İşte kısıtlamadan muaf olacak kişi ve sektörler

Dünya böylesini görmedi! Koronaya teslim olan ülkede günlük vaka sayısı rekor kırdı