BES fonu istatistikleri

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,23 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,92 ile "Hisse Senedi" fonları oldu.

BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori Adı Fon Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Adet Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet Emeklilik Fonları (BES) 0,23 264 260 4 Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları 0,17 55 54 1 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları 0,27 5 5 0 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi 0,92 29 29 0 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar 0,30 115 112 3 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları 0,29 28 28 0 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler 0,10 16 16 0 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası 0,04 16 16 0 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Emre Akbaba, Galatasaray'da kalabilmek için 10 milyon TL'lik indirim yaptı

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli aşı için yeni tarih verdi: Eylül-ekim gibi üretime geçeceğine inanıyorum

Emniyet'ten tartışma yaratacak genelge: Toplumsal olaylarda polislerin görüntülerini ya da seslerini kaydetmek artık yasak

İspanyollar, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Sevilla'yı elediği maçı bir türlü unutamıyor

Yıllardır çalışamayan oyuncu Bade İşçil, ekonomik sıkıntılar yaşamaya başladı: Zor geçiniyorum

Son Dakika: Ciro kaybı desteği için başvurular 31 Mayıs gün sonuna kadar e-Devlet üzerinden yapılacak

İki tırın çarpıştığı kazada ortalık savaş alanına döndü: 2 ölü

Tam 8 bin yıllık! Mağarada bulunan figürler arkeologları heyecanlandırdı