BES fonu istatistikleri - Son Dakika

BES fonu istatistikleri

06.05.2021 15:45
BES fonu istatistikleri, System.String[]

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,16 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,41 ile "Borçlanma Araçları" fonları oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,16 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,41 ile "Borçlanma Araçları" fonları oldu.

BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Emeklilik Fonları (BES)0,1626422735
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları0,4154467
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları0,19550
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi0,3429281
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar0,1411610411
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları0,0928271
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler-0,0216115
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,0416160
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Fon Sepeti Fonları, Bireysel Emeklilik, Katılım Fonları, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi BES fonu istatistikleri - Son Dakika Ekonomi


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