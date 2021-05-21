Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,21 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,87 ile "Kıymetli Madenler" fonları oldu.

BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori Adı Fon Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Adet Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet Emeklilik Fonları (BES) 0,21 264 134 128 Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları 0,14 54 52 0 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları 0,27 5 5 0 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi -0,34 29 4 25 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar -0,04 116 35 81 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları -0,19 28 6 22 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler 0,87 16 16 0 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası 0,06 16 16 0 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Ekonomi › BES fonu istatistikleri - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

Son Dakika: Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz seçim hakkında konuştu: Daha fazla aday katılsın diye seçimi iptal ettim, rahat olun ben aday değilim

Mustafa Cengiz'den Belhanda'ya gönderme: Hayatının en iyi Türkçe röportajını bize hakaret ederken yaptı

Dönüm başı 50 bin TL kazanıyor! Domates serasını yıkıp, gölevez dikti

Sergen Yalçın'ın Ukraynalı sevgilisinin İsmail YK'nın klibinde oynadığı ortaya çıktı

Karısını öldüren cani eş tutuklandı! Cinayeti, Müge Anlı'nın program kayıtları çözdü

Rusya'da öğrenci, öğretmeninin boynunu kesti!

CHP'li Özel, Bakan Soylu'ya Sedat Peker'in ayda 10 bin dolar gönderdiği siyasetçinin kim olduğunu sordu

Trabzonspor, Uğurcan'ı 30 milyon euroya Inter'e verdi, boşluğu Mert Günok'la doldurdu