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Yatırım fonu istatistikleri - Son Dakika

Yatırım fonu istatistikleri

09.06.2021 14:12
Yatırım fonu istatistikleri, System.String[]

Yatırım fonları bugün değişim göstermezken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıranlar yüzde 0,07 ile "Katılım Fonları" ve "Kıymetli Madenler Fonları" oldu.

Yatırım fonları bugün değişim göstermezken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıranlar yüzde 0,07 ile "Katılım Fonları" ve "Kıymetli Madenler Fonları" oldu.

Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Yatırım Fonları0,00339231108
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları0,02725814
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları-0,13301218
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları-0,08744529
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon-0,03804634
Yatırım Fonları - Katılım Fonları0,07382810
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları0,0713103
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,0532320
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Fon Sepeti Fonları, Bireysel Emeklilik, Katılım Fonları, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Yatırım fonu istatistikleri - Son Dakika Ekonomi


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