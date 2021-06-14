BES fonu istatistikleri

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,59 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,14 ile "Para Piyasası" fonları oldu.

BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori Adı Fon Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Adet Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet Emeklilik Fonları (BES) -0,59 263 162 102 Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları -0,85 53 29 25 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları -0,85 5 0 5 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi -0,22 28 18 10 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar 0,11 117 77 40 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları 0,04 28 22 6 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler -1,83 16 0 16 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası 0,14 16 16 0 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Altın geriliyor! Kilogramı 497 bin 500 liraya geldi

Arnautovic büyük ayıp etti! Irkçılık yapan Avusturyalı oyuncuyu takım arkadaşı zor engelledi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın hazırladığı yatırım teşvik belgeleriyle 28 bin kişiye iş kapısı açılacak

Merve Boluğur kırmızılar içinde poz verdi, kendisini kraliçeye benzetti: Maşallah deyin

NATO'ya mesaj! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Müşterek görev kuvvetinin komutası bu sene Türkiye'dedir

68 yaşındaki evli teknik adam Yılmaz Vural, dansözü dudağından öptü

Beşiktaş, ilk bombayı patlattı! Kenan Karaman ile üç yıllık anlaşma sağlandı

Erdoğan ve diğer liderler, NATO Zirvesi'nde ''aile fotoğrafı'' çekimine katıldı