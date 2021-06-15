BES fonu istatistikleri

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,29 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,06 ile "Karma & Esnek Fonlar" fonları oldu.

BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori Adı Fon Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Adet Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet Emeklilik Fonları (BES) -0,29 263 128 135 Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları -0,06 53 29 24 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları -0,20 5 0 5 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi -0,18 28 4 24 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar 0,06 117 66 51 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları -0,01 28 13 15 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler -1,22 16 0 16 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası 0,05 16 16 0 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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