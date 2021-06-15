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BES fonu istatistikleri - Son Dakika

BES fonu istatistikleri

15.06.2021 15:55
BES fonu istatistikleri, System.String[]

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,29 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,06 ile "Karma & Esnek Fonlar" fonları oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,29 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,06 ile "Karma & Esnek Fonlar" fonları oldu.

BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Emeklilik Fonları (BES)-0,29263128135
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları-0,06532924
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları-0,20505
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi-0,1828424
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar0,061176651
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları-0,01281315
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler-1,2216016
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,0516160
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Fon Sepeti Fonları, Bireysel Emeklilik, Katılım Fonları, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi BES fonu istatistikleri - Son Dakika Ekonomi


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