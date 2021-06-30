Yatırım fonu istatistikleri

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,07 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,05 ile "Hisse Senedi Fonları", "Karma ve Değişken Fon" ve "Para Piyasası Fonları" oldu.

Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori Adı Fon Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Adet Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet Yatırım Fonları -0,07 338 178 160 Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları -0,02 71 56 15 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları -0,39 30 7 23 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları 0,05 74 25 49 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon 0,05 80 35 45 Yatırım Fonları - Katılım Fonları -0,07 38 23 15 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları -0,91 13 0 13 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları 0,05 32 32 0 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Bilim Kurulu son kez toplandı! Kademeli normalleşme öncesi gündem aşılama

İETT otobüsünde yılan paniği! Kapıya sıkışan yılana şoför böyle müdahale etti

Cinsel istismar açıklamasından sonra oyuncu Seray Kaya, gelen kötü yorumlara isyan etti: Hemcinslerimin yapması üzücü

Dünyanın en çok kazanan espor oyuncusu: Saahil Arora

Sigara paketlerine yeni düzenleme geldi! Sağlık uyarısı bulunan alan yüzde 85'ten yüzde 100'e çıkarıldı

Düğünde, dünürler takı yüzünden birbirini girdi! Sinir krizi geçiren gelin arabayı böyle yumrukladı

Cansız bedenler yolları kapattı, görenler dehşete düştü! Meksika'da kartellerin kanlı çatışması

1 Temmuz'dan itibaren başlıyor! İşte 10 maddede tam normalleşmenin tüm detayları