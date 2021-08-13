BES fonu istatistikleri

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,45 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,69 ile "Hisse Senedi" fonları oldu.

BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori Adı Fon Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Adet Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet Emeklilik Fonları (BES) 0,45 257 218 38 Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları -0,11 52 27 25 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları 0,00 5 2 2 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi 1,69 30 28 2 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar 0,56 111 104 7 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları 0,62 29 27 2 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler 0,61 15 15 0 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası 0,05 15 15 0 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Haluk Levent, "Durum ciddi" diyerek sel felaketi yaşayan bölgeler için bağış toplamaya başladı

5 gündür aranan cinayet zanlısının görüntüleri şaşırttı! Teslim olmaya, kız arkadaşıyla gayet neşeli bir şekilde gitti

Sarı-Lacivertliler, kripto para zengini oldu! Bugünkü dev hasılat KAP'a bildirildi

Messi transferi çabuk gölgede kaldı! Haaland Manchester Cİty'ye, Mbappe de Real Madrid'e gidiyor

Bozkurt ilçesindeki evler sel felaketinde neden yıkıldı? Prof. Dr. Cemalettin Şahin harita üzerinde anlattı

Eski İYİ Partili Belediye Başkanı, bir dönem birlikte siyaset yaptıkları engelli şahsı öldüresiye dövdü

Karadeniz'de sel felaketi! Ünlü isimler yaşanan korkunç afete sessiz kalmadı

Sel baskınları sonrası fena patladı! Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu: Dere içine apartman dik sonra iklim krizi