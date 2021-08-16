BES fonu istatistikleri

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,13 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,48 ile "Hisse Senedi" fonları oldu.

BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori Adı Fon Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Adet Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet Emeklilik Fonları (BES) 0,13 257 218 39 Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları 0,09 52 36 16 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları 0,30 5 5 0 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi 0,48 30 28 2 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar 0,26 111 106 5 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları 0,13 29 28 1 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler -0,14 15 0 15 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası 0,15 15 15 0 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Kız arkadaşı için sürpriz hazırladı, çıkan tartışmada komşuyu vurdu

Son Dakika! Taliban'ın Afganistan'ı işgal etmesi ile ilgili Bahçeli'den dikkat çeken çıkış: Askerlerimizin Afganistan'ı terki düşünülemez

Hande Erçel bikinili pozlarını takipçileri ile paylaştı

Demet Akalın, kız arkadaşıyla fotoğraf paylaştığı için linç edilen Ebrar Karakurt'a destek verdi

ASELSAN Konya, bin 200 kişiye ekmek kapısı olacak

Ebrar Karakurt'a takım arkadaşlarından destek! Yapılan saldırılar sonrası 'Ben böyleyim' şarkısıyla gönderme yaptı

Pandemi sayesinde hayatı değişti! Keban Baraj Gölü'nde kerevit avlayan genç aylık 100 bin TL kazanıyor

Afganistan'da uçağın iniş takımlarına tutunan 2 kişi feci şekilde can verdi