BES fonu istatistikleri

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,03 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,41 ile "Hisse Senedi" fonları oldu.

BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori Adı Fon Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Adet Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet Emeklilik Fonları (BES) 0,03 257 205 52 Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları -0,10 52 27 25 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları 0,05 5 3 2 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi 0,41 30 28 2 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar 0,15 111 105 6 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları 0,17 29 27 2 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler -0,18 15 0 15 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası 0,04 15 15 0 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Aşı ve PCR testi zorunluluğu sonrası denetimler arttırıldı! Yolcular otobüslerden tek tek indirildi

Palu davasında karar! Ailenin damadı Tuncer Ustael, ağırlaştırılmış müebbet ve 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Teröristler tarafından üs bölgesine düzenlenen roketli saldırıda Uzman Çavuş Muammer Yiğit şehit oldu, 4 kişi yaralandı

Fazla yolcu aldığı gerekçesiyle İETT otobüsünde kavga çıktı, şoför tekme tokat dayak yedi

Haberler.com'a konuşan Taliban'ın öldürdüğü Cumhurbaşkanı'nın torunu Amine Ziya Mesud: Pençşir tam olarak düşmedi

En başarılı büyükşehir belediye başkanları anketinde Erzurum ve İstanbul var

Belediye başkanının koltuğunu boş görünce oturdu! Korumalar yaşlı kadını kaldırmak için dakikalarca uğraştı

Eşine şiddet uygulayan adama, esnaf dayak attı