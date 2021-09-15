BES fonu istatistikleri

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,12 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,07 ile "Karma & Esnek Fonlar" fonları oldu.

BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori Adı Fon Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Adet Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet Emeklilik Fonları (BES) -0,12 257 134 121 Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları -0,03 52 30 22 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları -0,01 5 3 1 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi 0,01 30 12 17 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar 0,07 111 70 41 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları -0,16 29 4 25 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler -0,63 15 0 15 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası 0,05 15 15 0 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Rekor üstüne rekor kırıyor! Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'nde tek başına tüm Türk takımlarından daha fazla gol kaydetti

Sarı-Lacivertliler'in yıldızı Mesut Özil, Amerika'dan aldığı teklifler hakkında konuştu

Hadise ve Mehmet Dinçerler yine tatile çıktı! İki gecelik konaklama ücretleri ağızları açık bıraktı

Milyoner'de yarışmacıyı şaşırtan nüfus sorusu! Doğru cevap şaşkına çevirdi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan Erdoğan'a sitem: İBB Meclisi'nden geçmesine rağmen 1 yıldır Cumhurbaşkanlığı'nda bekletiliyor

İzmir'deki bir etkinlikte dans eden yarı çıplak semazen tepkilere sebep oldu

Kız kardeşinin paylaştığı videoda gördüğü 13 yaşındaki çocuğu tekme tokat dövdü

Pfizer/BioNTech aşısında çirkin oyun ortaya çıktı! Uğur Şahin ve Özlem Türeci her şeyi anlattı