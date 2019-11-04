"BES, genç nüfusla büyüyecek"

Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, gönüllü Bireysel Emeklilik Sistemi'nin (BES) 15 yılda yaklaşık 7 milyon katılımcı ve 108 milyar TL fon büyüklüğüne ulaşmasıyla sağlanan büyüme ivmesinin, genç nüfusun bu sürece dahil edilmesiyle daha da artacağını bildirdi.



Sincek, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin BES yolculuğunda genç nüfus avantajının devreye girmesiyle başarı hikayesinin yazılmaya başlanacağını belirtti.

Türkiye'de gelecek planlama konusunda farkındalığın giderek arttığını vurgulayan Sincek, "Katılım Emeklilik olarak yaptırdığımız Sigorta Okuryazarlığı Araştırması'nda gördük ki insanlar normal emekliliğin yanına ek bir güvence olarak BES'i koymak istiyor. Erkenden BES ile tanışan ve sistemi algılayan gençler tasarrufa daha fazla heves gösteriyor. Özellikle gençler için BES'in sunduğu avantajların daha iyi anlatılmasıyla sektör daha derinleşecek ve genişleyecek. Önümüzdeki dönemde genç nüfus avantajıyla BES'te büyüme ivmesi artacak." değerlendirmesinde bulundu.

"Gençler, BES'e küçük miktarlarda, minimum tutarlarla girebilirler"

Gönüllü BES'in 15 yılda yaklaşık 7 milyon katılımcı ve 108 milyar TL fon büyüklüğüne ulaşmasıyla sağlanan büyüme ivmesinin, genç nüfusun bu sürece dahil edilmesiyle daha da artacağını kaydeden Sincek, "Gençler, BES sistemine küçük miktarlarda, minimum tutarlarla girebilirler. Sonra gelirleri arttıkça ödedikleri katkı paylarını artırabilirler. İlerleyen yaşlarda hayallerini gerçeğe dönüştürebilirler. BES'le bunu çok rahat planlayabilirler. Ayrıca, günübirlik değişimlerden ve dönemlik dalgalanmalardan kaygı duymadan, yüzde 25 gibi bir devlet katkısı ve fon getirisi ile böylesine uzun soluklu bir sistemin içerisinde olmak paha biçilemez." ifadelerini kullandı.

"Türk halkının yüzde 57'si BES'i çok yararlı buluyor"

Ayhan Sincek, BES'in daha gidecek yolu olduğunu belirterek, şunları kaydetti:



"Tüm konjonktürel gelişmeler BES'in yakın gelecekte hız yapmasına müsait. Bu potansiyeli ve fırsatı iyi değerlendirelim. Katılım Emeklilik olarak yaptırdığımız Sigorta Okuryazarlığı Araştırması'na göre, Türk halkının yüzde 57'si BES'i çok yararlı görürken, tasarruflarını BES fonlarında değerlendirenlerin oranı yüzde 23,4 düzeyinde gerçekleşiyor. Bu çok değerli bir veri. Bu ver,i bizlere BES'e güven oranının yükseldiğini gösteriyor. Ancak BES'in sağladığı yararları daha fazla anlatmalı ve bu talebi aksiyona geçirmek için daha fazla çalışmalıyız. Çünkü kişinin geliri ne olursa olsun az parayla tasarruf yapılabilen, en masrafsız alternatifin BES olduğunu biliyoruz. Hem kendi geleceğini hem de aile üyelerinin geleceğini küçük küçük birikimlerle planlamak isteyenlere BES'i anlatmaya devam etmeliyiz. Emeklilik döneminde adeta ikinci bir maaş gibi ek birikimlerinin rahatlığını herkes yaşamalı. Bireysel emekliliğe girmek çok kritik bir adım ancak asıl mühim olan sistemde kalmak, uzun vadeli düşünmek daha değerli…"

"Devlet katkısından maksimum yararlanabilmek için son fırsat"

Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, yılın son aylarının geldiğini, BES'te bu yılın devlet katkısından maksimum yararlanabilmek için son fırsat olduğunu aktararak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Eğer BES'iniz yoksa BES'e girmek için en uygun zaman, bu yılın devlet katkısını kaçırmayın. BES'iniz varsa da yıl bitmeden katkı payınızı artırarak ya da ek katkı payı yatırarak bu yılın devlet katkısından maksimum yararlanma imkanı bulabilirsiniz. Hesaplanan devlet katkısı tutarı ve kalan devlet katkısı limiti hakkında e-devlet platformu üzerinden bilgi alabilirsiniz."