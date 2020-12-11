Son dakika haber: Beş gün arayla aynı suçtan üçüncü kez ceza yedi - Son Dakika

Son dakika haber: Beş gün arayla aynı suçtan üçüncü kez ceza yedi

11.12.2020 07:56

Son dakika haberler... Beş gün arayla aynı suçtan üçüncü kez ceza yedi Kısıtlamada birisi üçüncü kez ceza yerken, diğeri ise "uyuşturucunun etkisiyle kaçtım" dedi Polisin 'dur' ihtarına uymayan şahıslar kaçarken kaza yaptı Bursa'da sokağa çıkma kısıtlamasının bitimine yarım saat kala polisin 'dur' ihtarına uymayan...

Beş gün arayla aynı suçtan üçüncü kez ceza yedi

Kısıtlamada birisi üçüncü kez ceza yerken, diğeri ise "uyuşturucunun etkisiyle kaçtım" dedi

Polisin 'dur' ihtarına uymayan şahıslar kaçarken kaza yaptı

BURSA - Bursa'da sokağa çıkma kısıtlamasının bitimine yarım saat kala polisin 'dur' ihtarına uymayan araç kovalamaca sonunda yakalandı. Yakalanan Muharrem D.," Uyuşturucunun etkisiyle kaçtım" diyerek kendini savundu. 4 kişinin bulunduğu araçta ise uyuşturucu madde ele geçirilirken, İsa D., ise 5 gün önce sokağa çıkma kısıtlamasına, Maske kuralına uymamak, Dur İhtarına Uymamak, Trafiği Tehlikeye Düşürmek, Ehliyetsiz araç kullanmaktan ve birçok suçtan cezai işlem uygulandı. Araçta bulunan 4 kişi gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Olay, Nilüfer ilçesi Orhaneli yolunda 05: 30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nilüfer bağlı Beşevler mahallesi civarı devriye atan bekçi ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasının bitimine yarım saat kala dışarıda !6 ABH 778 plakalı kamyonetle dolaşan sürücüye 'dur' ihtarında bulundu. Bekçinin ihtarına uymayan sürücü kamyonetle kaçmaya başladı. İzini kaybettirmek için ara sokaklara giren sürücü bir süre kaçmaya devam etti.

Ablukaya alınan caddeyi görünce kaza yaptı

İhbar üzerine Orhaneli ilçesi yolu caddesi ablukaya alındı. Nilüfer Devriye ekiplerini gören sürücü panik yaparak kaza yaptı ve Orhaneli yolu caddesini ablukaya alan ekipler araçta bulunan 4 kişiyi kıskıvrak yakaladı. Sürücü Muharrem D., gazetecilerin neden kaçtın sorusuna, " Uyuşturucunun etkisiyle kaçtım" dedi.

Beş gün arayla aynı suçtan üçüncü kez ceza yedi

Ayrıca araçta bulunan İsa D., ise 5 gün önce yine sokağa çıkma ve maske takma kuralına uymamak suçundan cezai işlem uygulandı. Araçta bulunan Muharrem D., İsa D., Mert O., ve Halil İ.E'ye Sokağa Çıkma Kısıtlamasına, Maske kuralına uymamak, Dur İhtarına Uymamak, Trafiği Tehlikeye Düşürmek, Ehliyetsiz araç kullanmaktan ve birçok suçtan 27 bin 200 TL para cezası uygulandı.

Muharrem D., İsa D., Mert O., ve Halil İ.E., araçta uyuşturucu madde bulundurma suçundan gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Olay ile ilgili soruşturma devam ediyor.

Son dakika haber: Beş gün arayla aynı suçtan üçüncü kez ceza yedi
Son dakika haber: Beş gün arayla aynı suçtan üçüncü kez ceza yedi
Son dakika haber: Beş gün arayla aynı suçtan üçüncü kez ceza yedi
Son dakika haber: Beş gün arayla aynı suçtan üçüncü kez ceza yedi
Son dakika haber: Beş gün arayla aynı suçtan üçüncü kez ceza yedi
Son dakika haber: Beş gün arayla aynı suçtan üçüncü kez ceza yedi
Son dakika haber: Beş gün arayla aynı suçtan üçüncü kez ceza yedi
Son dakika haber: Beş gün arayla aynı suçtan üçüncü kez ceza yedi
Son dakika haber: Beş gün arayla aynı suçtan üçüncü kez ceza yedi
Son dakika haber: Beş gün arayla aynı suçtan üçüncü kez ceza yedi
Son dakika haber: Beş gün arayla aynı suçtan üçüncü kez ceza yedi
Son dakika haber: Beş gün arayla aynı suçtan üçüncü kez ceza yedi
Son dakika haber: Beş gün arayla aynı suçtan üçüncü kez ceza yedi
Son dakika haber: Beş gün arayla aynı suçtan üçüncü kez ceza yedi
Son dakika haber: Beş gün arayla aynı suçtan üçüncü kez ceza yedi

Uyuşturucu, Orhaneli, Polis, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber: Beş gün arayla aynı suçtan üçüncü kez ceza yedi - Son Dakika


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