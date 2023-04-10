Beş gün önce evlenen yaşlı çifti asansör kazası ayırdı

Mahmut Tuncer'in oğlu da milletvekili adayı oldu! İşte partisi ve ili

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde beş gün önce evlenen yaşlı çiftin bindiği asansör, halatın kopması sonucu aşağıya düştü. Kazada yaşlı adam hayatını kaybederken, ağır yaralanan eşinin tedavisi devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Gökçebey'de yaşayan 82 yaşındaki Muharrem Aloğlu, 62 yaşındaki Gıymet Aloğlu ile beş gün önce dünyaevine girdi.

Çift asansöre binerek evlerine gitmek istedi. Ancak halatın kopması üzerine çift kafesle birlikte yüksekten aşağıya düştü.

Ağır yaralanan çiftin imdadına çevredekiler yetişti. Ambulansla hastaneye kaldırılan Muharrem Aloğlu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Gıymet Aloğlu ise Bolu İzzet Baysal Hastanesi'ne kaldırıldı. Muharrem Aloğlu'nun cenazesi Gökçebey Merkez Ulu Cami'de öğlen namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Muharrem Aloğlu'nun torunu Mutlu Başoğlu, "Olay günü ben şehir merkezinden uzaktaydım. Haberini aldım. Asansöre binmişler eşiyle. Halat gerilmiş motor da güçlü olduğu için halat gerilerek kopmuş. Olay yerine geldiğimde dedem Muharrem Aloğlu'nun ambulansla hastaneye kaldırıldığını öğrendim. Ben geldiğimde Gıymet hanımın ambulansa alınmasına yardımcı oldum. Daha sonra hastaneye geçerek dedem Muharrem Aloğlu'nun kalbinin durduğunu ve vefat ettiğini öğrendim. Çok üzgünüz. Allah rahmet eylesin" cümlelerine yer verdi. - ZONGULDAK