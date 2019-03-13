Son Dakika Haberleri: Beş Haftadır Kaybetmiyoruz"

Beş Haftadır Kaybetmiyoruz"

2 saat önce

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, ligde 5 haftadır kaybetmediklerini ve Evkur Yeni Malatyaspor deplasmanından da iyi bir sonuçla dönmek istediklerini söyledi.

Beş Haftadır Kaybetmiyoruz
ÖMER HAKAN KİBAR - MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, ligde 5 haftadır kaybetmediklerini ve Evkur Yeni Malatyaspor deplasmanından da iyi bir sonuçla dönmek istediklerini söyledi.

Ligde 17 Mart Pazar günü deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor'un konuğu olacaklarını hatırlatan Kaplan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Onlar uzun bir süredir maç kazanamıyorlar. İlk yarıyı iyi bir yerde bitirdiler ancak ikinci yarıya iyi bir başlangıç yapamadılar. Malatya'ya kazanmak için gideceğiz ve iyi bir skorla da döneceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Tecrübeli teknik adam, ligdeki son 5 maçlarında 3 galibiyet ve 2 beraberlik aldıklarına dikkati çekerek, "İçeride ve dışarıda oynanan tüm maçları kazanmak üzere planlarımızı yapıyoruz. Ankara'ya kazanarak dönmek istiyoruz. Beş haftadır kaybetmiyoruz. Yediğimiz ve attığımız gol sayısı da ortada. Moral ve motivasyon olarak iyi bir seviyediz. Her şey iyi gidiyor." ifadelerini kullandı.

"Kümede kalmak için 38 veya 39 puan barajı koymuştum"

Teknik direktörü Mustafa Kaplan, kümede kalmak için 38 veya 39 puanın yeterli olabileceğini savundu.

Sıkışan bir lig olduğuna dikkati çeken Kaplan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Şöyle bakınca biz 31, onlar da 34 puanda. Evkur Yeni Malatyaspor'un üstündeki takımın da 35 puanı var. Mesafe bayağı daraldı. Kazanan takımlar biraz daha öne geçmiş olacaklar. Bizim, 'MKE Ankaragücü küme düşecek' diye bir korkumuz yok. Bu maçı kazanarak daha farklı şeyler de düşünebiliriz. Kümede kalmak için 38 veya 39 puan barajı koymuştum. Herkesin birbirleriyle oynayacağı maçları var. Bu müsabakalar da barajı belirleyecektir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 11:17 Kaynak: AA

Yeni Malatyaspor, Evkur, Mustafa Kaplan, MKE Ankaragücü, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Sinan Gümüş, Menajeri Comolli'yle Görüştüğü İçin Kadroya Alınmamış Beşiktaş Karius'u Liverpool'dan İzinsiz Gönderirse Tazminat Ödeyecek

Fenerbahçe Habib Diallo'nın Peşinde Hollanda Basınından Bomba İddia: Wesley Sneijder, Eşi Yolanthe Cabau'ya Şiddet Uyguladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.3.2019 13:17:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Beş Haftadır Kaybetmiyoruz"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]