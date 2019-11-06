Beş hastaneye TÜSKA akreditasyon belgesi

Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsünce (TÜSKA) sağlık hizmetleri alanında 2'si kamu olmak üzere beş hastaneye akreditasyon belgesi verildi.

Sağlık Bakan Yardımcısı Emine Alp Meşe, Bakanlıkta düzenlenen TÜSKA Akreditasyon Belgesi takdim töreninde yaptığı konuşmada, sağlık sisteminin hizmet edilen toplumun sağlık düzeyini iyileştirmek, kalite ve memnuniyet dahil hasta deneyimlerini geliştirmek ve sağlık hizmetlerini etkili şekilde üretmek amacı olduğunu söyledi.

Sağlık kuruluşlarının performanslarını değerlendirmek, hizmetlerin kalitesini ve güvenliğini artırmak, sağlık kuruluşlarında risk ve değişim yönetimini sağlamak için etkili mekanizmalardan biri kabul edilen akreditasyon çalışmalarının, dünyada yaklaşık 100 yıllık bir geçmişi olduğunu ifade eden Meşe, "Ülkemizde ise 15 yılı aşkın süredir kalite alanında ciddi çalışmaların yapıldığı ve bu anlamda önemli gelişmelerin kaydedildiği belirtilebilir." dedi.

Sağlık hizmetlerinin etkili, verimli ve hakkaniyetli bir şekilde organize edilmesi, finansmanının sağlanması ve sunulması amacıyla 2003'te uygulanmaya başlanan Sağlıkta Dönüşüm Programının (SDP) sekiz ana bileşeninden birinin "Nitelikli ve Etkili Sağlık Hizmeti için Kalite ve Akreditasyon" olarak ortaya konulduğunu hatırlatan Meşe, şunları kaydetti:

"Bu hedef doğrultusunda sağlıkta kalite ve akreditasyon çalışmaları yoğun bir şekilde yürütülmektedir. Bir taraftan Bakanlığımız Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından kalite ve sağlıkta akreditasyon standartları çalışmaları gerçekleştirilirken, diğer taraftan Bakanlığımızın ilgili kuruluşu olarak 2014 yılında kurulan TÜSEB bünyesinde yer alan Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitümüz (TÜSKA) tarafından da akreditasyon sürecine yönelik çalışmalar yürütülmektedir."

Sağlık Bakan Yardımcısı Meşe, TÜSKA bünyesinde yürütülen akreditasyon faaliyetlerinin ilk meyvelerini vermeye başladığını dile getirerek, "Şu ana kadar 5 hastanemiz TÜSKA akreditasyon süreçlerini başarılı bir şekilde tamamlayarak belge almaya hak kazandılar. Bu sayının önümüzdeki yıllarda artacağına inancımız tamdır." ifadelerini kullandı.

İzmir Tire Devlet Hastanesi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi, Özel Koru Hastanesi, Özel Medikal Park Gaziantep Hastanesi, Özel Konak Hastanesi TÜSKA tarafından akredite edilen hastaneler arasında yer aldı.