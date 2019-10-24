"BES'i kara gün parası gibi düşünmek lazım"
1 saat önce
Emeklilik Gözetim Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Fırat Kuruca, "BES'i biraz kara gün parası gibi düşünmek lazım. Her acil durumda çekilip harcanabilecek bir para değil. O yüzden insanlar emeklilik için birikim yaptığının farkında olup o gözle tasarruf etmeli" dedi.
Emeklilik Gözetim Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Fırat Kuruca, "BES'i biraz kara gün parası gibi düşünmek lazım. Her acil durumda çekilip harcanabilecek bir para değil. O yüzden insanlar emeklilik için birikim yaptığının farkında olup o gözle tasarruf etmeli" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 11:54
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