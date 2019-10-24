Son Dakika Haberleri: "BES'i kara gün parası gibi düşünmek lazım"
Son Dakika Ekonomi 'BES'i kara gün parası gibi düşünmek lazım'

"BES'i kara gün parası gibi düşünmek lazım"

1 saat önce

Emeklilik Gözetim Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Fırat Kuruca, "BES'i biraz kara gün parası gibi düşünmek lazım. Her acil durumda çekilip harcanabilecek bir para değil. O yüzden insanlar emeklilik için birikim yaptığının farkında olup o gözle tasarruf etmeli" dedi.

Emeklilik Gözetim Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Fırat Kuruca, "BES'i biraz kara gün parası gibi düşünmek lazım. Her acil durumda çekilip harcanabilecek bir para değil. O yüzden insanlar emeklilik için birikim yaptığının farkında olup o gözle tasarruf etmeli" dedi.

Fırat, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 11:54 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Denizlispor'un eski Başkanı Süleyman Urkay kulüp tesisini silahla bastı
Rasulayn'da arama-tarama faaliyetleri devam ediyor: Çok sayıda katyuşa roketi ele geçirildi 'Eşim kayıp' diye TV programlarına çıkan zanlı, cinayeti itiraf etti: Eşimi yakarak öldürdüm Meclis'e sunulması beklenen taslakla sporcuların vergileri artırılacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2019 13:07:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "BES'i kara gün parası gibi düşünmek lazım"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]