"BES'i kara gün parası gibi düşünmek lazım"

Emeklilik Gözetim Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Fırat Kuruca, "BES'i biraz kara gün parası gibi düşünmek lazım. Her acil durumda çekilip harcanabilecek bir para değil. O yüzden insanlar emeklilik için birikim yaptığının farkında olup o gözle tasarruf etmeli" dedi.