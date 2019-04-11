Beş İlçede Mazbata Verilmemesi Yoluna Gidilmiştir"

HDP Mardin Milletvekili Mithat Sancar, "Beş ilçede KHK ile ihraç edildiği gerekçesiyle tutanak iptali, yani mazbata verilmemesi yoluna gidilmiştir.

HDP Mardin Milletvekili Mithat Sancar, "Beş ilçede KHK ile ihraç edildiği gerekçesiyle tutanak iptali, yani mazbata verilmemesi yoluna gidilmiştir. Şu an karara bağlanan beş tane belediye var. Van'da Edremit, Tuşba, Çaldıran ilçeleri, Erzurum'da Tekman ilçesi, Kars Digor'da Dağpınar Beldesi. Bağlar ilçesi de incelenmektedir. Henüz karar çıkmadı." dedi.



Yüksek Seçim Kurulu (YSK) önünde toplanan HDP'li milletvekilleri adına açıklama yapan Mithat Sincar, YSK'nin, kanun hükmünde kararname (KHK) ile ihraç edilen ve belediye başkanı seçilen adaylara mazbata verilmemesi kararını eleştirdi.



Sancar şunları söyledi:



"KHK'lı olup da başvuru yapan adaylarımıza biz hiçbir şekilde 'başvuru yapmayın' demeyiz. KHK ile ihraç edilme, seçilme yeterliliğine bir engel değildir. Olağanüstü itirazımızı yapacağız. YSK'nin bu olağanüstü itirazı değerlendirip, seçimleri iptali yoluna gitmesini de bir parça sineye çekebiliriz. Bu karar verilmeseydi çok daha iyi olurdu. En azından şimdi zararı aza indirme imkanı vardır. Seçimlerin iptali talebiyle olağanüstü itiraza başvuracağız."



Sancar, YSK'ye eleştirilerde bulunarak, şöyle devam etti:



"YSK'nin seçim süreci boyunca adaylık geçerlik koşulları ile ilgili ayrıntılı kurallar içeren genelgeleri vardır. Bu konu hiçbir aşamada gündeme gelmemiştir. YSK, KHK ile ihraç edilmenin milletvekili seçilmeye engel olmadığını içtihat altına almıştır. Kurallar ve kanunlar ortadayken seçimden sonra hangi sebeple kural değiştiriliyor? YSK yetkisini aşmıştır."



Seçim güvenliğinin YSK eliyle ortadan kalktığını savunan Sancar, "Bunun sonucu sadece seçim güvenliği ile sınırlı kalmaz. Türkiye'nin demokrasi ve hukuk devleti çerçevesinde toplumsal barışını sağlama ihtiyaçlarını da çok ciddi manada zedeler." iddiasında bulundu.



Sancar, Diyarbakır ve Mardin Büyükşehir belediyeleri olmak üzere, 26 yerde adayların mazbatalarını alamadığını söyledi.



Gazetecilerin KHK'lı olduğu için mazbatasını alamayan belediye başkanı sayısına ilişkin sorusuna Sancar, "Beş ilçede KHK ile ihraç edildiği gerekçesiyle tutanak iptali yani mazbata verilmemesi yoluna gidilmiştir. Şu an karara bağlanan beş tane belediye var. Van'da Edremit, Tuşba, Çaldıran ilçeleri, Erzurum'da Tekman ilçesi, Kars Digor'da Dağpınar Beldesi. Bağlar ilçesi de incelenmektedir. Henüz karar çıkmadı." cevabını verdi.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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