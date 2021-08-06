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GAZİANTEP - Beş ilin 32 bin hektarlık ormanı onlara emanet - Son Dakika

GAZİANTEP - Beş ilin 32 bin hektarlık ormanı onlara emanet

06.08.2021 16:05

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, beş ilin kesişme noktasında yer alan 1150 rakımlı Emir Tepesi'ndeki yangın gözetleme kulesinde çalışan görevliler 7 gün 24 saat 32 bin hektarlık orman alanlarını gözetliyor.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, beş ilin kesişme noktasında yer alan 1150 rakımlı Emir Tepesi'ndeki yangın gözetleme kulesinde çalışan görevliler 7 gün 24 saat 32 bin hektarlık orman alanlarını gözetliyor.

Nurdağı ilçesi Emirtepe mevkisinde konuşlanan yangın gözetleme kulesinde, 3 görevli dönüşümlü olarak 7 gün 24 saat esaslı olarak çalışarak çıkabilecek en ufak yangını anında ilgili yerlere ileterek bölgenin adeta gözü kulağı oluyor.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 19 yangın gözetleme kulesinden birisi olan Nurdağı İşletme Şefliği Emirtepe Yangın Gözetleme Kulesi'nde kesintisiz ormanı gözetleyen 38 yaşındaki Kenan Bakır, kulenin bulunduğu konum itibarıyla Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Gaziantep ve Kilis'in görüş mesafesine giren bölümlerindeki ormanları gözetlediklerini belirtti.

Bakır, şöyle konuştu:

"5 ilin sınırlarıyla kesişen 32 bin hektar alanı gözetlemekteyiz. Konum olarak stratejik bir noktadayız. Çok dikkat edilmesi gerek bir konumdayız. Otoban ve E-5 karayolu etrafı fidanlık sahasıyla kaplı olduğu için biz burada 7/24 gözetleme yaparak ormanlarımızı en iyi şekilde korumayı amaçlıyoruz. Buradaki hedef, en kısa sürede orman yangını ihtimali olan dumanları değerlendirip ilk müdahalenin daha hızlı bir şekilde yapılması için ekiplerimize bilgi vermek. Ekiplerimiz de anında teyakkuzda olup bir an önce hareket edip gerekli müdahaleyi daha hızlı yapabilme oranına sahip. Dolayısıyla hızlı ve etkin müdahale olduğu için orman yangınlarımız kuleler vasıtasıyla orman yangınları büyümeden kontrol altına alınabilmektedir."

Kule görevlisi Kerim Bakır da (25) "Bizim burada yaptığımız iş gerçekten çok önemli. Bunun bilincindeyiz. Ormanlarımız bizim çocuklarımız gibidir. Yani, yeşil vatanımızı korumak bizim boynumuzun borcudur. Bir çocuk annesiz olur, babasız olur, ama vatansız olmaz. Bizler 7/24 görev yaparak yeşil vatanımızı son derece dikkatlice izleyerek korumakla görevliyiz. Ormanlarımızı son nefesimize kadar koruyacağız. Vatandaşlarımız da lütfen daha duyarlı olsunlar bu konuda." dedi.

GAZİANTEP - Beş ilin 32 bin hektarlık ormanı onlara emanet
GAZİANTEP - Beş ilin 32 bin hektarlık ormanı onlara emanet
GAZİANTEP - Beş ilin 32 bin hektarlık ormanı onlara emanet
GAZİANTEP - Beş ilin 32 bin hektarlık ormanı onlara emanet
GAZİANTEP - Beş ilin 32 bin hektarlık ormanı onlara emanet
GAZİANTEP - Beş ilin 32 bin hektarlık ormanı onlara emanet
GAZİANTEP - Beş ilin 32 bin hektarlık ormanı onlara emanet
GAZİANTEP - Beş ilin 32 bin hektarlık ormanı onlara emanet

Kahramanmaraş, Gaziantep, Yangın, Kilis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GAZİANTEP - Beş ilin 32 bin hektarlık ormanı onlara emanet - Son Dakika


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