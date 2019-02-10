Beş Katlı Binada Çıkan Yangında 15 Kişi Mahsur Kaldı
44 dakika önce
Bursa'da 5 katlı bir apartmanın bodrum katında çıkan yangında 3'ü çocuk 15 kişi mahsur kaldı.
Bursa
'da 5 katlı bir apartmanın bodrum katında çıkan yangında 3'ü çocuk 15 kişi mahsur kaldı. Mahsur kalan 15 vatandaş sepet yardımıyla kurtarıldı.
Yangın, Bursa'nın merkez Osmangazi
İlçesi Koğukçınar Mahallesi 2. Taş Sokak üzerinde bulunan Şevket Sezer'e ait 5 katlı bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece 04.00 sularında 5 katlı apartmanın bodrum katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının fark edilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, dumanların sardığı binaya müdahalede bulundu. Dumandan etkilenen bina sakinleri kendilerini balkona atarak kurtarılmayı bekledi. 3'ü çocuk 15 kişi sepet yardımıyla tahliye edildi. Dumandan etkilenen 10 kişi sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi.
Korku ve paniğe neden olan yangın yaklaşık 1 saat süren çalışma sonucu tamamen söndürülürken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - BURSA
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 05:32 Kaynak: İHA
Bilet Bulamayan Vatandaşlar Şikayet Etti, Doğu Ekspresi İncelemeye Alındı
Erdoğan'dan Çöken Binayla İlgili İlk Açıklama: 16 Vatandaşımıza Rahmet Diliyorum
Emekli Öğretmen, Oğlunu Bulmak İçin Gittiği Medyum Tarafından Dolandırılıp Cinsel Tacize Uğradı
Ucuz Araba Peşinde Koşarken Dolandırıldılar