Beş katlı binanın balkonları büyük bir gürültüyle çöktü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Beş katlı binanın balkonları büyük bir gürültüyle çöktü - Son Dakika

Beş katlı binanın balkonları büyük bir gürültüyle çöktü

6 saat önce

İstanbul(İHA) Gece saatlerinde Pendik Devlet Hastanesi, Acil girişinin yanında bulunan beş katlı bir apartmanın dört katında bulunan balkonlar büyük bir gürültüyle çöktü.

Beş katlı binanın balkonları büyük bir gürültüyle çöktü, System.String[]

İstanbul(İHA) Gece saatlerinde Pendik Devlet Hastanesi, Acil girişinin yanında bulunan beş katlı bir apartmanın dört katında bulunan balkonlar büyük bir gürültüyle çöktü.


Binadaki vatandaşlar panikle dışarıya çıktı


Olay, saat 01.30 sıralarında Pendik ilçesi, Batı Mahallesi, Doktor Orhan Maltepe Caddesi'nde bulunan beş katlı bir binada meydana geldi. Binanın içerisinde yaşayanların olduğu sırada beşinci kattaki balkon olduğu yerden koptu ve altındaki üç balkonla birlikte yere büyük bir gürültüyle çakıldı. O sırada bina altında ve balkonlarda kimsenin olmayışı büyük bir faciayı önlerken ortalık savaş alanına döndü. Binadaki vatandaşlar başta olmak üzere tüm mahalleli ve hastanedekiler kısa süreli panik yaşarken olay yerine gelen itfaiye ve polis ekipleri bina çevresine güvenlik şeridi çekti. İtfaiye ekibi binada yaşayan vatandaşları güvenli bir şekilde tahliye ederken yaşadıkları korku gözlerine yansıdı. Uzun süre yerle bir olan balkonlarına bakan bina sakinlerinden birisi, "Çatlakta da kendisine söyledim ev sahibine hatta gelip gösterdim kendisine. Yok dedi ben geldiğimden beri böyleydi hiç bir şey yok dedi. Vallahi dedim sen çıkarsın balkona olduğu gibi inersin aşağıya veya başka birisinin ölümüne sebep olursun. ya oradan birisi geçseydi ne olacaktı." diye sitemde bulundu. İtfaiye ve Zabıta ekipleriyle uzmak kişilerin bina içerisinde ve çevresinde incelemeleri devam ediyor. - İSTANBUL

Pendik Devlet Hastanesi, İstanbul, Pendik, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 02:20 Kaynak: İHA

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