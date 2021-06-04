Beş katlı binanın çatı katında yangın çıktı - Son Dakika

Beş katlı binanın çatı katında yangın çıktı

Büyük paniğe neden olan yangında 4 kişi dumandan etkilendi

GAZİANTEP - Gaziantep'te 5 katlı bir binanın çatı katında yangın çıktı. Kısa sürede çatının tamamını saran yangın nedeniyle bölgede büyük panik yaşanırken, 2 kişi dumandan etkilendi.

Yangın, Gaziantep'in Şehitkamil ilçesine bağlı Serinevler Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bir binanın çatı katında meydana geldi. İddiaya göre, binanın havalandırma sisteminde yapılan tadilat sırasında kullanılan kaynak makinasından çıkan kıvılcımlar sonrası çatı katında yangın çıktı. Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Servis hattına bildirdi. Yapılan ihbarın ardından çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürürken, sağlık ekipleri ise dumandan etkilenen iki kişiye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

Yangın nedeniyle bina sakinleri tedbir amaçlı dışarı çıkarılırken, soğutma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.