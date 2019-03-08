Son Dakika Haberleri: Beş Kişinin Ölümüne Neden Olan Bina Yıkılıyor

Beş Kişinin Ölümüne Neden Olan Bina Yıkılıyor

1 saat önce

Konya'nın Ereğli ilçesinde anlaşmazlık nedeniyle 5 kişinin ölüme neden olan bina müteahhit firma tarafından yıkılıyor.

Beş Kişinin Ölümüne Neden Olan Bina Yıkılıyor, System.String[]
Konya'nın Ereğli ilçesinde anlaşmazlık nedeniyle 5 kişinin ölüme neden olan bina müteahhit firma tarafından yıkılıyor.

Olay, geçtiğimiz yıl Ocak ayında Hacı Mütahir Mahallesi Çavuşlu Sokak'ta bulunan Aygın Apartmanı'nda bulunan bir müteahhit bürosunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı bir apartmanda oturan Cem Küçüktürk, binalarının yıkılıp yeniden yapılması için müteahhit A.S. ile anlaşan komşularının da bulunduğu büroya gelerek pompalı tüfekle rastgele ateş açtı. Açılan ateş sonucu iş yerinde bulunan İbrahim Gök (38), İsmail Kurtsal (53) ve Şaban Kurtsal (61) olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Müslüm Gök (48) ise daha sonra hayatını kaybetti. Cem Küçüktürk'ün olaydan önce 10 bin liraya Kalaşnikof siparişi verdiği Savaş Kaynak'ı Kalaşnikof yerine pompalı tüfek vermesi üzerine sinirlenerek öldürüp cesedini sulama kanalına attığı da ortaya çıktı.

Yeni yapılacak binanın hisselerinin müteahhide devredilmesi konusunda yaşanan anlaşmazlık sonrasında cinayetin işlenmesine neden olan söz konusu binanın bulunduğu Hacı Mutahir Mahallesi Kıbrıs Caddesi üzerindeki apartmanda ilgili firma tarafından yıkım çalışması başlatıldı. - KONYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 05:15 Kaynak: İHA

Ereğli, Konya, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


5 Yıl Önce Kaybolan 83 Yaşındaki Kadın, Gelini Tarafından Boğularak Öldürülmüş Demir Yolu Taşımacılığındaki Gecikmelere Tazminat Hakkı

Düğün Günü Karısını Öldüren Koca: Arkadaşım, Babamın Eşimle İlişkisi Olduğunu İma Etti 2'si Öz Oğlu Olmak Üzere 4 Kişiyi Öldüren Şinasi Gürkan Tutuklandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.3.2019 18:15:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Beş Kişinin Ölümüne Neden Olan Bina Yıkılıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]