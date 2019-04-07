Son Dakika Haberleri: Beş Kişinin Yaralandığı Trafik Kazası Güvenlik Kamerasında

Beş Kişinin Yaralandığı Trafik Kazası Güvenlik Kamerasında

1 saat önce

Gaziantep'in Nizip ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mustafa Kalkan'ın (36) kullandığı 27 D 0315 plakalı otomobil, Nizip-Gaziantep kara yolunun 5. kilometresinde, Suriye uyruklu Muhammed el-Ahmed (30) yönetimindeki 34 MT 0962 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı.

Sağlık ekiplerince Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan, kaza anı bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, Kalkan'ın kullandığı otomobilin, akaryakıt istasyona girmek için dönmeye çalıştığı sırada Muhammed el-Ahmed'in kontrolündeki otomobille çarpıştığı yer aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 06:30 Kaynak: AA

Mustafa Kalkan, Gaziantep, Nizip, Güncel
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