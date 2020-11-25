Beş mahallede karantina kaldırıldı - Son Dakika

Beş mahallede karantina kaldırıldı

25.11.2020 17:04
Beş mahallede karantina kaldırıldı, System.String[]

Sivas'ın Koyulhisar ilçesi Ortaköy ve Güzelyurt köyünde bulunan 5 mahallenin sosyal izolasyonu sağladıklarından dolayı karantinalarının kaldırıldığı duyuruldu.

Sivas'ın Koyulhisar ilçesi Ortaköy ve Güzelyurt köyünde bulunan 5 mahallenin sosyal izolasyonu sağladıklarından dolayı karantinalarının kaldırıldığı duyuruldu.

Sivas Valiliği sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Covid-19 salgınının yayılarak vatandaşların hayatını tehdit etmesini engellemek ve sosyal izolasyonu sağlamak amacıyla karantinada bulunan Sivas'ın Koyulhisar ilçesi Ortaköy'deki Merkez, Eskiköy ve Damatlar mahalleleri, Güzelyurt Köyündeki Budama ve Keçiini mahallerinin, karantina sonrası sosyal izolasyonu sağladıklarından dolayı karantinalarının kaldırıldığını duyurdu. Öte yandan Güzelyurt köyü Merkez mahallesinde halen aktif vaka ve temaslıların olmasından dolayı, temaslı olanların süreleri de dikkate alınarak karantinan 10 gün daha uzatıldığını bildirdi. - SİVAS

Koyulhisar, Güzelyurt, Medya, Sivas, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Beş mahallede karantina kaldırıldı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

F.Bahçe efsanesi Alex, teknik direktör olarak futbola geri dönüyor Son Dakika: Benzine 37 kuruş zam Dolmuş sorduğu şahıs "Yaklaşma, korona var" deyince öldüresiye dövdü Aziz Yıldırım'ın kızını tehdit eden çalışan için 7 yıllık hapis istemiyle dava açıldı Denizli'de yol kenarında çok sayıda tabut ve koruyucu kıyafet bulundu, vatandaşı korona korkusu sardı Beril Işık, eşi Kenan Işık'ın sağlık durumu hakkında çıkan haberleri yalanladı Tuba Büyüküstün, Ekin Mert Daymaz ile aşk mı yaşıyor? Rakibinin kafasına uçan tekme atan futbolcunun 6 maç ceza alması, Brezilya'da büyük tepki çekti
Uzmanlar araştırdı: Ağız gargarası koronadan korunmak için bilimsel bir çözüm değil, tedbir olabilir Uzmanlar araştırdı: Ağız gargarası koronadan korunmak için bilimsel bir çözüm değil, tedbir olabilir         
17:02
New York Times: Koronavirüs mutasyona uğradı, artık durdurulamaz hale geldi New York Times: Koronavirüs mutasyona uğradı, artık durdurulamaz hale geldi         
16:34
7 yaşındaki Yağmur'a cinsel istismarda bulunup başını taşla ezerek öldüren sanığa 'iyi hal' indirimi ile 35 yıl hapis 7 yaşındaki Yağmur'a cinsel istismarda bulunup başını taşla ezerek öldüren sanığa 'iyi hal' indirimi ile 35 yıl hapis         
16:18
Lüks cipteki infazın detayları kan dondurdu: Önce iki arkadaşını öldürdü, sonra intihar etti Lüks cipteki infazın detayları kan dondurdu: Önce iki arkadaşını öldürdü, sonra intihar etti         
16:00
Başbakan onayladı, Pakistan'da artık tecavüzcüler hadım edilecek Başbakan onayladı, Pakistan'da artık tecavüzcüler hadım edilecek         
15:36
Eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, doların neden yükseldiğini anlattı Eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, doların neden yükseldiğini anlattı         
15:20
Türk ustanın ürettiği gümüş maskeler 1500 liradan, altın maskeler ise 20 bin liradan satılıyor Türk ustanın ürettiği gümüş maskeler 1500 liradan, altın maskeler ise 20 bin liradan satılıyor         
15:07
Talihsiz kadın, birlikte yaşadığı erkek arkadaşının banyosunda ölü bulundu Talihsiz kadın, birlikte yaşadığı erkek arkadaşının banyosunda ölü bulundu         
14:45
Ekvador'da koronavirüsten ölenler kimlik tespiti için mezardan çıkarılıyor Ekvador'da koronavirüsten ölenler kimlik tespiti için mezardan çıkarılıyor         
14:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşa 'Varlık Barışı' çağrısı: Paranızı ve altınlarınızı sisteme dahil edin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşa 'Varlık Barışı' çağrısı: Paranızı ve altınlarınızı sisteme dahil edin         
14:07
Çocuğunu ölüme terk eden cani anne konuştu: Tepkilerden çekindiğim için yaptım Çocuğunu ölüme terk eden cani anne konuştu: Tepkilerden çekindiğim için yaptım         
13:55
Gonca Vuslateri, Hakan Altun ile aşkını ilan etti: Çok mutluyuz Gonca Vuslateri, Hakan Altun ile aşkını ilan etti: Çok mutluyuz         
13:44
Sahte 'peygamber' davasında, baş şüpheli Şaban Özdil ile birlikte 8 sanık tahliye edildi Sahte 'peygamber' davasında, baş şüpheli Şaban Özdil ile birlikte 8 sanık tahliye edildi         
13:20
Tek ayakla hayata tutunan Mehmet amca, devlete yük olmamak için engelli aylığını ve protez bacağı kabul etmedi Tek ayakla hayata tutunan Mehmet amca, devlete yük olmamak için engelli aylığını ve protez bacağı kabul etmedi         
13:04
Yeni bir yöntem daha! Yeni bir yöntem daha! "Eşim telefonun fiyatını duymasın" diyerek dolandırıyorlar         
12:08
1 Aralık'tan itibaren onayı olmayan vatandaşa ticari mesaj ve e-posta gönderilemeyecek 1 Aralık'tan itibaren onayı olmayan vatandaşa ticari mesaj ve e-posta gönderilemeyecek         
10:16
Paylaşımlarından dolayı MasterChef Türkiye'den diskalifiye edilen Uğur Yılmaz Deniz, Instagram hesabını yorumlara kapattı Paylaşımlarından dolayı MasterChef Türkiye'den diskalifiye edilen Uğur Yılmaz Deniz, Instagram hesabını yorumlara kapattı         
10:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2020 17:15:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Beş mahallede karantina kaldırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei