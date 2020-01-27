Beş milyonluk Tevrat'ı satmaya çalışan zanlı adliyede - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Beş milyonluk Tevrat'ı satmaya çalışan zanlı adliyede - Son Dakika

Beş milyonluk Tevrat'ı satmaya çalışan zanlı adliyede

6 saat önce

Bursa'da değeri 5 milyon lira olan ceylan derisine işlenmiş tarihi eser Tevrat'ı polise satmaya çalışan bir kişi suçüstü yakalandı.

Beş milyonluk Tevrat'ı satmaya çalışan zanlı adliyede, System.String[]

Bursa'da değeri 5 milyon lira olan ceylan derisine işlenmiş tarihi eser Tevrat'ı polise satmaya çalışan bir kişi suçüstü yakalandı. Şahıs, ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.


İnegöl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize İşlerle Mücadele ekiplerince uzun bir süredir takip altında olan F.N.'nin, elinde bulundurduğu ceylan derisi üzerine yazılı Tevrat'ı satacağı bilgisi alındı. Müşteri kılığına giren sivil ekipler, F.N.'nin evine giderek piyasa değeri 5 milyon olan ceylan derisine işlenmiş tarihi eser niteliğindeki Tevrat'ı almak istedi. Emniyet güçlerine Tevrat'ı satacağı sırada tarihi eser kaçakçılığı yapan F.N. suçüstü yapılarak gözaltına alındı.


Emniyetteki işlemlerinin ardından F.N., adliyeye sevk edildi. - BURSA

Tevrat, İnegöl, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 11:43 Kaynak: İHA
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