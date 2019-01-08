Beş projeye daha fizibilite desteği
33 dakika önce
Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) tarafından yürütülen ve 3 Temmuz'da ilan edilen 1 milyon 200 bin TL toplam bütçeli 2018 Yılı Fizibilite Desteği Programına Kasım ve Aralık aylarında sunulan beş adet fizibilite teklifi başarılı bulundu.
Bursa Eskişehir Bilecik
Kalkınma Ajansı (BEBKA) tarafından yürütülen ve 3 Temmuz'da ilan edilen 1 milyon 200 bin TL toplam bütçeli 2018 Yılı Fizibilite Desteği Programına Kasım ve Aralık
aylarında sunulan beş adet fizibilite teklifi başarılı bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 01:20
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