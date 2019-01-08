Son Dakika Haberleri: Beş projeye daha fizibilite desteği

Beş projeye daha fizibilite desteği

33 dakika önce

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) tarafından yürütülen ve 3 Temmuz'da ilan edilen 1 milyon 200 bin TL toplam bütçeli 2018 Yılı Fizibilite Desteği Programına Kasım ve Aralık aylarında sunulan beş adet fizibilite teklifi başarılı bulundu.

Beş projeye daha fizibilite desteği, System.String[]
Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) tarafından yürütülen ve 3 Temmuz'da ilan edilen 1 milyon 200 bin TL toplam bütçeli 2018 Yılı Fizibilite Desteği Programına Kasım ve Aralık aylarında sunulan beş adet fizibilite teklifi başarılı bulundu.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 01:20 

Bilecik, Eskişehir, Bursa, Ekonomi
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