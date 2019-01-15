Son Dakika Haberleri: BES'te birikim 92 milyarı aştı

BES'te birikim 92 milyarı aştı

27 dakika önce

TSB Başkanı Çağlar, "Bireysel Emeklilik Sistemi'nde biriktirilen tasarruf miktarı 92 milyar liraya ulaştı.

BES'te birikim 92 milyarı aştı, System.String[]
TSB Başkanı Çağlar, "Bireysel Emeklilik Sistemi'nde biriktirilen tasarruf miktarı 92 milyar liraya ulaştı." açıklamasında bulundu.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 11:24 

Ekonomi
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