BES'te birikim 92 milyarı aştı
27 dakika önce
TSB Başkanı Çağlar, "Bireysel Emeklilik Sistemi'nde biriktirilen tasarruf miktarı 92 milyar liraya ulaştı.
TSB Başkanı Çağlar, "Bireysel Emeklilik Sistemi'nde biriktirilen tasarruf miktarı 92 milyar liraya ulaştı." açıklamasında bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 11:24
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