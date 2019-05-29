Son Dakika Haberleri: BES'te devlet katkılarına düzenleme
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BES'te devlet katkılarına düzenleme

1 saat önce

BES devlet katkısı yönetmeliği değiştirildi.

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BES devlet katkısı yönetmeliği değiştirildi. Buna göre devlet katkısının en az yüzde 10'u Borsa'ya yatırılacak

Hazine ve Maliye Bakanlığının Bireysel Emeklilik Sisteminde Devlet Katkısı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre; yönetmelikle devlet katkısının yatırıma yönlendirilmesine ilişkin düzenlemede değişikliğe gidildi ve nakden ödenen devlet katkılarının azami yüzde 20'si Türk lirası cinsinden mevduat, katılma hesabı, borsada işlem görmesi kaydıyla bankalar tarafından çıkarılan borçlanma araçları, kira sertifikaları ve bazı menkul kıymetlerde değerlendirilecek. Daha önce bu oran yüzde 30 olarak uygulanıyordu.

Ayrıca, söz konusu devlet katkılarının asgari yüzde 10'u BIST 100, BIST Sürdürülebilirlik, BIST Kurumsal Yönetim endeksleri ve Borsa İstanbul AŞ tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki paylarda değerlendirilecek. Bu kapsamda, devlet katkısının yatırıma yönlendirilmesine yönelik portföy yapısı sınırlamalarına 31 Temmuz itibarıyla uyum sağlanacak. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 09:32 Kaynak: İHA
Maliye, Ekonomi
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