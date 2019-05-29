Son Dakika Haberleri: BES'te devlet katkılarına düzenleme
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BES'te devlet katkılarına düzenleme

52 dakika önce

BES'te devlet katkılarının asgari yüzde 10'u BIST 100, BIST Sürdürülebilirlik, BIST Kurumsal Yönetim endeksleri ve Borsa İstanbul AŞ tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki paylarda değerlendirilecek.

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BES'te devlet katkılarının asgari yüzde 10'u BIST 100, BIST Sürdürülebilirlik, BIST Kurumsal Yönetim endeksleri ve Borsa İstanbul AŞ tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki paylarda değerlendirilecek.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 10:03 
Borsa İstanbul, Ekonomi
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