Son Dakika Haberleri: BES'te fon dağılımını robot yapacak
Son Dakika Ekonomi BES'te fon dağılımını robot yapacak

BES'te fon dağılımını robot yapacak

39 dakika önce

Anadolu Hayat Emeklilik, bireysel emeklilik sisteminin unutulan başlıklarından fon dağılımı konusuna teknolojik bir bakış açısı kazandırdı.

BES'te fon dağılımını robot yapacak, System.String[]

Anadolu Hayat Emeklilik, bireysel emeklilik sisteminin unutulan başlıklarından fon dağılımı konusuna teknolojik bir bakış açısı kazandırdı. Şirket, BES katılımcılarının birikimlerini en doğru şekilde değerlendirmek için otonom yatırım robotu FonMatik ROBO hizmetini kullanıma sundu.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 02:56 
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