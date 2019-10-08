BES'te fon dağılımını robot yapacak

Anadolu Hayat Emeklilik, bireysel emeklilik sisteminin unutulan başlıklarından fon dağılımı konusuna teknolojik bir bakış açısı kazandırdı. Şirket, BES katılımcılarının birikimlerini en doğru şekilde değerlendirmek için otonom yatırım robotu FonMatik ROBO hizmetini kullanıma sundu.