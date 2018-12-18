Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar
4 saat önce
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,012949 -0,17 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|
|
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,012949
|-0,17
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|
|
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,048720
|-1,01
|AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,027516
|-0,85
|Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF
|0,099078
|-0,72
|Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,016119
|-0,72
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,023044
|-0,70
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|
|
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,088574
|-0,75
|Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF
|0,022589
|-0,63
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,043345
|-0,48
|Fiba Em. ve Hay. İki. Değ. EYF
|0,033471
|-0,41
|NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF
|0,009805
|-0,38
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|
|
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,013854
|-0,70
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,013245
|-0,58
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,019118
|-0,53
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,009278
|-0,45
|Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF
|0,011012
|-0,41
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 02:45 Kaynak: AA
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