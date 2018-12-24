Son Dakika Haberleri: Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar

Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar

2 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,044450 -0,31 Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr.

Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar, System.String[]
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,044450 -0,31
Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,055052 -0,29
Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,073010 -0,28
Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,082861 -0,27
Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,041754 -0,26
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,026521 -0,93
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,031042 -0,55
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,023288 -0,18
Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,017271 -0,11
Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,048955 -0,10
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF 0,022551 -0,44
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,086542 -0,43
Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,047646 -0,38
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,042529 -0,33
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,059110 -0,30
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 03:39 Kaynak: AA

Ekonomi
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