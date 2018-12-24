Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar
2 saat önce
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,044450 -0,31 Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|
|
|Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,044450
|-0,31
|Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,055052
|-0,29
|Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,073010
|-0,28
|Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,082861
|-0,27
|Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,041754
|-0,26
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|
|
|AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,026521
|-0,93
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,031042
|-0,55
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,023288
|-0,18
|Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,017271
|-0,11
|Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF
|0,048955
|-0,10
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|
|
|Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF
|0,022551
|-0,44
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,086542
|-0,43
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,047646
|-0,38
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,042529
|-0,33
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,059110
|-0,30
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 03:39 Kaynak: AA
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