Son Dakika Haberleri: Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar

Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar

43 dakika önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Vakıf Em. ve Hay. İki. K.B.A. Gr. EYF 0,017346 -0,04 NN Hay. Em. Borç. Araç.

Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar, System.String[]
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Vakıf Em. ve Hay. İki. K.B.A. Gr. EYF 0,017346 -0,04
NN Hay. Em. Borç. Araç. EYF 0,053151 -0,03
Anadolu Hayat Em. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 0,019727 -0,03
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,013028 -0,19
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,011633 -0,08
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,021708 -0,90
NN Hay. Em. His. Sen. EYF 0,090147 -0,81
Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF 0,100194 -0,81
Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF 0,092710 -0,79
Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,019625 -0,78
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,084649 -0,70
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,012468 -0,69
Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,020809 -0,65
Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,047247 -0,52
Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF 0,022225 -0,51
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,009273 -1,02
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,013928 -0,88
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,013359 -0,71
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,019267 -0,67
Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,011051 -0,26
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 03:33 Kaynak: AA

Araç, Ekonomi
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