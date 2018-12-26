Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|
|
|Vakıf Em. ve Hay. İki. K.B.A. Gr. EYF
|0,017346
|-0,04
|NN Hay. Em. Borç. Araç. EYF
|0,053151
|-0,03
|Anadolu Hayat Em. Özel Sek. Borç. Araç. EYF
|0,019727
|-0,03
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
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|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,013028
|-0,19
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,011633
|-0,08
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
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|MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,021708
|-0,90
|NN Hay. Em. His. Sen. EYF
|0,090147
|-0,81
|Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF
|0,100194
|-0,81
|Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF
|0,092710
|-0,79
|Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,019625
|-0,78
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
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|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,084649
|-0,70
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,012468
|-0,69
|Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF
|0,020809
|-0,65
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,047247
|-0,52
|Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF
|0,022225
|-0,51
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
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|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,009273
|-1,02
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,013928
|-0,88
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,013359
|-0,71
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,019267
|-0,67
|Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF
|0,011051
|-0,26